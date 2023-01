Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis de Ziua Unirii Principatelor Romane, ca responsabilitatea clasei politice si a institutiilor statului este sa onoreze ”actul energic al intregii natiuni romane”, asa cum Mihail Kogalniceanu descria Unirea Principatelor. Mai mult, spune Nicolae Ciuca…

- Responsabilitatea clasei politice si a institutiilor statului este sa onoreze "actul energic al intregii natiuni romane", asa cum Mihail Kogalniceanu descria Unirea Principatelor, si sa urmeze exemplul reformelor majore care au stat la baza evolutiei catre Romania de astazi, afirma premierul Nicolae…

- Unirea Principatelor Romane sub domnia lui Cuza. 24 ianuarie 1859: „Mica Unire”, primul pas spre Romania MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane: Ziua de 24 ianuarie a ramas in istoria romanilor ca data la care s-a infaptuit Unirea Principatelor Romane, in anul 1859, la foarte…

- Ziua in care, in 1859, colonelul moldovean Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitorul Țarii Romanești, devenind primul lider al Principatelor Unite și, dupa cațiva ani, al statului unitar Romania, este marcata pe 24 ianuarie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La 24 ianuarie se implinesc 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Moldova si Tara Romaneasca. A fost momentul in care a triumfat credinta in valorile nationale care ne-au purtat catre Romania de astazi. A fost momentul in care a inceput constructia Romaniei moderne, scrie site-ul Uniunii Militarilor…

- Primaria va aloca 135.000 lei pentru organizarea evenimentelor dedicate implinirii a 164 ani de la Unirea Principatelor Romane. O decizie in acest sens este asteptata poimaine, cu ocazia ultimei sedinte ordinare a Consiliului Local (CL) din acest an. Manifestarile programate sunt cele deja devenite…

- Luni, 14 noiembrie, incepand cu ora 17.00, in Sala „B.P. Hasdeu" a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu" din Iasi, va avea loc lansarea volumului Povestiri despre oameni obisnuiti de Varujan Vosganian, aparut de curand in colectia „Fiction Ltd." a editurii Polirom. Vor vorbi alaturi de…

- Angajații de la Romsilva cresc brazi in pepiniere. Deoamdata, i-au semanat, dar peste cațiva ani vor ajunge sa fie plantați in paduri, acolo au avut loc defrișari ori natura dezlanțuita i-a pus la pamant.La cateva minute de municipiul Iași se afla Pepiniera „Galata”. Aceasta este administrata de Direcția…