Stiri pe aceeasi tema

- Criza submarinelor intre Franta, SUA si Australia constituie "un semnal de alarma pentru toti in UE", a apreciat marti la Bruxelles secretarul de stat german pentru afaceri europene, Michael Roth, citat de France Presse, potrivit Agerpres. "Trebuie sa ne intrebam cum putem sa ne consolidam…

- Gabriela Dan a fost revocata din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial.Autoritatea…

- In contextul actualelor evenimente politice, AHK Romania dorește sa informeze toți factorii de decizie politica asupra faptului ca actualele evoluții politice au dus la pierderea increderii companiilor germane in implementarea reformelor necesare și urgente. Capacitatea de reforma și, prin urmare, configurarea…

- Mai mult de trei sferturi (78%) dintre directorii generali la nivel global se asteapta ca organizatiile pe care le conduc sa arate diferit in urmatorii trei ani ca urmare a pandemiei, anticipand schimbari in modul de lucru si dezvoltarea de noi modele de afaceri, sustinute de investitii in digitalizare,…

- Dupa o relatie amoroasa in Italia, barbatul a ajuns la Iasi, locuind in casa donata de femeie. Criza economica provocata de pandemia de coronavirus a stricat insa relatia dintre cei doi. Povestea a ajuns in fata judecatorilor, italianul cerand protectia legii, informeaza Ziarul de Iași. Claudio A. si…

- Cegeka Romania, furnizor de top de soluții IT&C, a inregistrat la jumatatea anului 2021 o cifra de afaceri de 18,8 milioane euro, cu 12.2 % mai mare fața de aceeași perioada a anului trecut. Este o creștere semnificativa și importanta pentru companie și grup, care demonstreaza stabilitatea și capacitatea…

- Comisia Europeana a avertizat luni ca va suspenda vizele pentru cetatenii din Belarus daca autoritatile de la Minsk nu isi schimba atitudinea fata de Lituania, relateaza EFE. Criza intre Belarus si Lituania a fost examinata in cursul unor dezbateri in cadrul comisiilor pentru libertati civile si afaceri…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a initiat discutii cu experti fiscali si cu reprezentantii mediului de afaceri, pentru a modifica legislatia din domeniul economic astfel incat sa fie propice investitiilor. "Ne aflam pe final de criza sanitara, criza economica - urmare a celei sanitare…