Stiri pe aceeasi tema

- SA AJUTAM!… Cand o intalnești pentru prima data pe Ana Cleopatra, o vezi ca pe oricare alta adolescenta de 15 ani. Cu ochii luminoși și un zambet care radiaza entuziasm, iți povestește despre prietenii sai de la școala, pasiunea pentru balet și cat de mult iși dorește sa mearga la liceu. Dar exista…

- TERMENE AMANATE…Continua protestul magistratilor, legat de modificarile legislative privind pensiile de serviciu, dar si impotriva unor decizii legislative care ar leza independenta actului de justitie. Drept consecinta, cele mai afectate par sa fie cauzele civile de pe masa judecatorilor.Tinand cont…

- LAMURIRI… Ies la iveala detalii legate de tragicul accident in care tanara familie Lucas Eduard și Ana Maria Cucoș și-au pierdut viața. Se pare ca accidentul s-a produs dupa ce Lucas ar fi pierdut controlul volanului pe asfaltul umed și plin de pietricele aduse de ploaie și s-a izbit frontal de autocisterna…

- TRIST… Cazul lui Nicolai, baiatul din Republica Moldova care a trecut Prutul inot, riscandu-și viața de dorul mamei plecate la munca in Italia, a sensibilizat mulți oameni, din randul celor care știu ce drame teribile traiesc asemenea familii. Baiatul a ajuns acum in grija Protecției Copilului Vaslui,…

- Un barbat din Marea Britanie, care a incercat timp de 35 de ani sa-l gaseasca pe ucigașul fiicei sale, dupa ce aceasta a fost ucisa in Kenya, a murit, potrivit BBC. Cadavrul lui Julie Ward, fotograf, in varsta de 28 de ani, din Bury St Edmunds, Suffolk, a fost descoperit in rezervația Maasai Mara in…

- COSMAR… Alexandra Harapu, de 37 de ani, a infrant cancerul la san, dar a fost diagnosticata cu tumoare la ficat si leucemie. Medicii nu i-au dat prea multe sanse de supravietuire, dar Alexandra nu renunta la viata si apeleaza la noi! Cosmarul Alexandrei a inceput in decembrie 2021, cand dupa un control…

- Este transformarea uimitoare a unui caine ciobanesc mioritic lasat sa moara de foame de catre stapan, dar care a fost salvat, ingrijit și ajutat sa devina o frumusețe de dulau. Poliția Animalelor a fot sesizata de un localnic din comuna Smardan (Galați), in urma cu exact un an, de chinurile pe le indura…

- SALVATI-L PE HORIA… Cand lucrezi in presa, vezi tot felul de povesti de viata impresionante, unele care te marcheaza, altele care te amuza si unele care iti deschid larg ochii si te fac sa intelegi ca viata e mai mult decat ceea ce stii, ceea ce crezi sau ceea ce ai sperat. Nenumarate imagini ale […]…