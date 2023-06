Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul Ionuț Gheorghe s-a casatorit sambata cu iubita lui, Alexandra. Dupa ce a caștigat Cupa Romaniei, jucatorul lui Sepsi a avut parte de un nou alt moment emoționant. S-a casatorit cu iubita lui Alexandra. +1 FOTO Fotbalistul și Alexandra sunt impreuna de mai mulți ani, iar la inceputul anului…

- Andreias Calcan (29 de ani), extrema celor de la FC Argeș, a rabufnit la finalul eșecului cu Dinamo, 1-6, acuzandu-și colegii straini. Mihai Stoica (58), managerul general de la FCSB, l-a contrat in direct. Calcan a spus ca ce a trait in prima manșa a barajului de promovare/menținere in Superliga a…

- Urmarindu-l pe Lamine Ghezali in acest an nu pot sa nu ma gandesc la un meci din turul sezonului de Liga 2, Csikszereda - Dinamo 0-0, pe care l-am urmarit live pe un frig crunt la Miercurea Ciuc, in noiembrie. Ghezali a avut atunci numeroase șanse de a inscrie, dar le-a irosit pe toate. Incerca driblinguri…

- Continua probleme pentru Antonio Bordușanu, extrema de 18 ani a lui Dinamo. Fotbalistul care a inceput sezonul ca titular s-a accidentat grav in octombrie, suferind o ruptura de ligamente, cu meniscul afectat. Antonio Bordușanu s-a operat din nou El a revenit pe teren pe 1 mai, dupa 7 luni, dar acum…

- Viorel Moldovan o vrea pe Dinamo din nou in Liga 1, fiind impresionat de victoria obtinuta de „caini” cu rivala CSA Steaua. Fostul international a remarcat jocul prestat de Ahmed Bani, Deniz Giafer si Lamine Ghezali, pe ultimul marturisind ca il urmareste de ceva timp. Dinamo continua sa spere la promovarea…

- Ionuț Lupescu a ieșit la atac și i-a criticat dur pe noii acționari ai clubului de fotbal din „Ștefan cel Mare” in emisiunea Dinamo 7/9, difuzata de playsport.ro. Fostul internațional nu are incredere in proiectul lor, așa cum nu i-a „sunat” bine nici „desantul” afaceriștilor conduși de spaniolul Pablo…

- Steliano Filip și iubita sa, Fiviane, sunt din ce in ce mai fericiți. Dupa ce au facut pasul cel mare și și-au spus marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila, cei doi se gandesc, acum, și la un copil. Cu toate acestea, fostul star de la Dinamo a facut publica, in urma cu puțin timp, o imagine…

- Kylian Mbappe (24 de ani), atacantul naționalei Franței, a scris istorie in urma celor doua goluri marcate vineri seara, in victoria obținuta de „cocoșul galic” in fața Olandei, scor 4-0, in preliminariile EURO 2024. Fotbalistul celor de la PSG a devenit al cincilea cel mai bun marcator din istoria…