Povestea sopranei Mariana Nicolesco, Regina del Belcanto, marea voce a României In aceasta seara a murit soprana Mariana Nicolesco, unul dintre cei mai mari artiști ai țarii noastre, o voce inconfundabila, apreciata in toata lumea. Invitata de Papa Ioan Paul II, Mariana Nicolesco a cantat minunatele colinde romanesti la Primul Concert de Craciun in Vatican, transmis de Mondovisione si urmarit de peste un miliard de oameni. „S-a stins o viata de om, o voce inconfundabila, un artist complet. Regina del Belcanto, marea soprana a Romaniei, Mariana Nicolesco, a decedat astazi, la varsta de 73 de ani. Sunt profund indurerat de aceasta veste cumplita si sunt alaturi de familie si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, afirma ca marea soprana Mariana Nicolesco, care a decedat vineri la varsta de 73 de ani, a fost „o voce inconfundabila, un artist complet”. „S-a stins o viata de om, o voce inconfundabila, un artist complet. Regina del Belcanto, marea soprana a Romaniei, Mariana…

