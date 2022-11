Povestea sărbătorilor de iarnă din Neamț a cucerit Târgul de Turism (GALERIE FOTO) Povestea sarbatorilor de iarna din Neamt este prezentata la Targul de Turism al Romaniei chiar precum in carțile de povești! Standul, apreciat de reprezentantii Ministerului Antreprenoriatului si Turismului, și-a caștigat un loc aparte și in inimile vizitatorilor. Care au reintrat, pe aceasta cale, in frumoasele vremuri ale copilariei – de oriunde ar fi aceasta! Standul Consiliului Județean Neamț a ieșit din tipare in cadrul Targului de Turism, ce se desfașoara din 10 noiembrie și pana pe 15 noiembrie la Romexpo, in București. Toți cei care l-au vizitat s-au delectat cu preparate tradiționale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

