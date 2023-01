Prințesa Ameera, pe numele ei complet Ameera bint Aidan bin Nayef Al-Taweel Al-Otaibi, este una dintre cele mai frumoase femei din Orient, cu o viața ca-n filmele de la Hollywood. Pana la 39 de ani a reușit sa convinga doi miliardari sa o ia de soție. Nascuta la Riad, capitala Arabiei Saudite, intr-o familie cu origini nobile, Ameera a devenit cunoscuta grației frumuseții sale, a mariajului cu Prințul Al Waleed bin Talal Al Saud, nepotul fostului rege saudit Abdulaziz, dar și a luptei sale in favoarea drepturilor femeilor arabe. O combinație rara in Orient, așa cum se știe! Insa Ameera a studiat…