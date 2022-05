Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Scotia, ale carui maini au devenit inutilizabile din cauza unei afectiuni numita sclerodermie, a primit o noua sansa la o viata normala dupa un transplant dublu de mana, primul din lume efectuat in urma acestei afectiuni.

- Un barbat de 33 de ani din judetul Arad a suferit un accident de munca mortal, fiind lovit de un camion la volanul caruia se afla un coleg care efectua manevre si nu ar fi observat victima. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Știați ca fapta de a nu preda in termen de 10 zile un bun gasit, autoritaților sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al tau se pedepsește cu inchisoarea de la o luna la 3 luni sau cu amenda? Ieri, 12 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au […] Source

- Regina Elisabeta a II-a a povestit ca s-a simtit epuizata dupa ce s-a imbolnavit de Covid in februarie. Suverana in varsta de 96 de ani a vorbit despre experiența sa prin videoconferinta, cu ocazia inaugurarii unei unitati de ingrijire care ii poarta numele la Royal London Hospital din capitala Marii…

- Un barbat a suferit arsuri la nivelul fetei si mainilor, dupa ce o butelie a explodat in locuinta acestuia, in localitatea Eselnita. Butelia a explodat in urma unei acumulari de gaz, produsa dupa ce un furtun a fost deteriorat. Pompierii din Orsova au intervenit in urma exploziei unei butelii la Eselnita.…

- Un politist a fost prins in timp ce fura produse dintr-un magazin din Cluj-Napoca, imbracat in uniforma de serviciu. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat disciplinar de colegii sai de la IPJ Cluj, potrivit News.ro. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de IPJ Cluj, incidentul…

- Zeci de persoane protesteaza, marti seara, in fata Ambasadei Rusiei din Bucuresti, scandand "Putin, criminal" si asezand pantofi de copii langa gardul institutiei. Anterior, un barbat a protestat intins pe jos, cu mainile legate la spate, similar victimelor de la Bucea.