Toxoplasmoza în sarcină. Cum se produce contaminarea

Te poti contamina cu toxoplasma gondii daca ai consumat: Carne cruda sau nepreparata termic sau mezeluri crude Fructe si legume nespalate Produse lactate nepasteurizate, in special din lapte de capra. Sau daca intri in contact cu sol infestat de fecale de pisica, litiera etc. De asemenea,… [citeste mai departe]