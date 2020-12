Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a fost gasit impuscat in cap, intr-o masina care se afla in zona baltii Tunari din Otopeni. El avea 33 de ani si a fost evaluat din punct de vedere psihologic in februarie 2019. Imprejurarile in care s-a produs incidentul sunt investigate de un procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Petre Roman rememoreaza momentele tragice traite in timpul Revoluției Romane din 1989. In urma morții a 1.116 de persoane a ramas multa suferința și amaraciune in sanul unui popor aflat pana atunci sub regim comunist. La 31 de ani de la protestele violente care s-au desfașurat in preajma Craciunului,…

- Un barbat de 35 de ani din localitatea Bucesti, comuna Ivesti, judetul Galati, a murit dupa ce s-a impuscat accidental cu un pistol de asomat porcii. Barbatul verifica arma pe care intentiona sa o foloseasca in preajma Craciunului cand s-a produs incidentul, transmite News.ro . Politistii din Galati…

- Un tanar de 27 de ani a fost condamnat la patru ani si sase luni de inchisoare pentru tentativa de omor. Acesta este acuzat ca a incercat sa o omoare pe sefa sa, cu care avea o relatie, potrivit adevarul. Potrivit sursei citate, dosarul in care tanarul a fost judecat pentru tentativa de omor scoate…

- Un grav accident de vanatoare a avut loc in aceasta dimineata in judetul Maramures, transmite adevarul.ro . Un barbat a murit dupa ce a fost impuscat. Echipajele de prim ajutor ajunse la fata locului – SPJ Salvamont Maramures, o ambulanta de la Sighetul Marmatiei și SMURD de la Targu Mures – nu au mai…