Care este stadiul lucrărilor la linia de metrou spre Aeroportul Henri Coandă Lucrarile pentru noua linie de metrou catre Aeroportul Henri Coanda-Otopeni, demarate in februarie 2024, avanseaza rapid, conform declarațiilor oferite de reprezentanții Metrorex pentru „Adevarul”. Potrivit reprezentanților Metrorex, viitoarea linie de metrou (Magistrala 6) pana la Aeroportul Henri Coanda de la Otopeni este programata sa fie finalizata pana la sfarșitul anului 2027. Proiectul „Magistrala 6. 1 […] The post Care este stadiul lucrarilor la linia de metrou spre Aeroportul Henri Coanda appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepute in februarie 2024, lucrarile la viitoarea linie de metrou spre Aeroportul Henri Coanda-Otopeni merg intr-un ritm foarte bun, dupa cum au precizat pentru „Adevarul” reprezentanții Metrorex.

- Incepute in 2017, lucrarile la noua magistrala feroviara din vestul Romaniei au acumulat intarzieri. Un raport al CFR arata cum au avansat lucrarile pe cei 141 de kilometri și cand ar putea fi finalizate.

- Municipalitatea turdeana a prezentat un raport privind stadiul lucrarilor de renovare energetica pentru cladirile rezidențiale cuprinse in lotul 1 Proiectul evolueaza in ritm accelerat, unele cladiri au un stadiu de execuție a lucrarilor de 80% altele chiar și 95%. „Piața 1 Decembrie 1918 – Bloc 6B:…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) anunta ca incepand de luni, statia de autobuz „Aeroport Baneasa”, situata pe DN1, pe sensul de mers spre orasul Otopeni, va fi reamplasata la o distanta de aproximativ 90 de metri, pentru a permite desfasurarea lucrarilor de construire a Magistralei 6 de metrou…

- Lucrarile la statia de metrou Piata Unirii 2, accesul C, iesirea spre Hanul lui Manuc, se vor prelungi pana pe 10 mai, din cauza conditiilor meteo nefavorabile din ultima perioada, a anuntat Metrorex.

- Primul tren Metropolis din lotul celor 13 garnituri destinate Magistralei 5, produse de Alstom Transport, a sosit joi la Depoul Berceni, cu aproape un an intarziere. Garnitura va fi verificata si pregatita pentru etapele de probe si teste specifice, anunta Metrorex.

- Seria neagra a incidentelor la metrou a continuat astazi, in jurul orei 19, cand circulația a fost, din nou, oprita. In stația Obor, un calator a cazut pe șine. ”Metrorex informeaza ca astazi, 18.04.2024, in jurul orei 19:00, in statia de metrou Obor, in sensul de mers spre Gara de Nord, un calator…

- Primaria Sectorului 4 in calitate de lider de asociere (alaturi de Ministerul Transporturilor, Metrorex SA, Consiliul Județean Ilfov și Sectorul 5 al Capitalei) a lansat in licitație noua linie de metrou M4, Gara de Nord-Gara Progresul. Magistrala M4 va avea 14 stații și va fi gata in 60 de luni, valoarea…