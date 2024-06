O femeie intrata in atenția oamenilor legii, in urma unui incident grav ce a avut loc miercuri, in Ploiești, a fost reținuta pentru 24 de ore. Incidentul a avut loc la sediul primariei municipiului. Și a pus in alerta autoritațile, care au luat o prima masura in acest caz. Femeia in varsta de 49 de […] The post O femeie care a incercat sa incendieze sediul Primariei Ploiesti a fost retinuta. Motivul pentru care ar fi recurs la acest gest first appeared on Ziarul National .