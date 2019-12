Stiri pe aceeasi tema

- Mos Craciun face parte din universul copiilor, le da incredere, siguranta si echilibrul emotional, iar mitul sau, cu o traditie indelungata si puternica, intareste valorile familiei. Chiar daca numele si reprezentarile sale s-au schimbat de-a lungul vremii, Mosul a ramas cel mai cunoscut personaj…

- Mos Craciun a impartit daruri multe copiilor talentati din Gruiu Casa de Cultura ”Ștefan Iordache”, din Gruiu, a rasunat și anul acesta de colinde, poezii și momente artistice pline de magia specifica Sarbatorilor de Iarna, datorita gingașiei transmise cu emoții nebanuite de dragalașii copilași ai claselor…

- Legenda spune ca Moș Craciun, in fiecare an, in noaptea de 24 decembrie, zboara cu sania trasa de reni pentru a imparți cadouri tuturor copiilor din intreaga lume. In așteptarea lui, micuții, alaturi de parinți, pregatesc un platou cu turta dulce și un pahar de lapte cald, pe care le așeaza langa bradul…

- Consiliul Județean a organizat, ieri dupa amiaza, o petrecere de Craciun pentru toți copiii din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea. Este vorba de 110 copii instituționalizați care ieri au simțit bucuria apariției lui Moș Craciun. Moșul le-a adus in…

- Mos Craciun este personajul darnic, cu suflet mare, pe care toti copiii il asteapta nerabdatori. Si pentru ca nu mai este mult timp pana cand Mosul va veni cu sacul plin de daruri, va propunem cateva bancuri care il au in prim-plan pe acesta.

- Moș Craciun a poposit miercuri seara la bradul din centrul municipiul Suceava. Ajutat de primarul Ion Lungu el a imparțit peste 3.000 de cadouri copiilor cuminți. Moșul a fost la randu-i rasfațat de copii cu colinde frumoase. ”Moșul este restant cu un singur lucru, zapada” ”Și in acest an conform tradiției…

- Mos Craciun a intrat in febra pregatirilor pentru sarbatori. Batranul cu barba alba isi stabileste agenda alaturi de elfi si face lista cu adrese la care este asteptat sa lase daruri.

- De la 1 decembrie, patinoar in aer liber, in Mioveni! Ghirlande multicolore, stelute argintii, fulgi de nea, figurine 3D – sunt ornamentele care pot fi vazute deja montate pe unele artere ale orasului Mioveni, in parcuri și spații publice, cu o luna inainte de sarbatorile de sfarsit de an. Primaria…