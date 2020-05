Povestea lui Amy Winehouse, un star pentru care faima a fost periculoasă, va ajunge pe marile ecrane Un film despre viata cântaretei britanice Amy Winehouse ar putea fi lansat anul viitor. &"Back to Black&" ocupa locul al doilea în topul celor mai bine vândute albume britanice din secolul XXI. Decesul lui Amy a relansat fascinatia pentru &"Clubul 27&", cu staruri rock decedate la aceasta vârsta.

Vocea lui Amy Winehouse, imposibil de confundat cu a altui artist, va fi din nou auzita de fanii si de criticii ei, care i-au aclamat farmecul necizelat, umorul incisiv si combinatia unica de jazz si soul care îi caracterizau muzica.



Artista va fi subiectul unui… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

