Povestea ”Lordului” mexican al drogurilor, prins de un câine polițist “Lordul” mexican al drogurilor Rafael Caro Quintero, care se afla pe lista celor mai cautati oameni din SUA, a fost arestat in vestul statului Sinaloa, au anuntat fortele Marinei din Mexic, citate de BBC. Quintero, care este acuzat ca a rapit, torturat si ucis un agent american antidrog in 1985, a fost retinut in orasul Choix. Marina a spus ca Quintero, despre care se crede ca are 69 de ani, a fost gasit in tufisuri de un caine dresat special, numit Max. SUA au spus ca vor solicita extradarea imediata a lui Quintero. “Nu exista ascunzatoare pentru oricine care rapeste, tortureaza si ucide fortele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

