Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul olandez al Afacerilor Externe, Wopke Hoekstra, a declarat vineri ca tara sa va sustine Romania in ceea ce priveste dosarul Schengen. El a sustinut o conferinta de presa comuna, la Bucuresti, alaturi de omologii roman, Bogdan Aurescu, respectiv francez, Catherine Colonna. „Este un subiect…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, considera ca Romania se confrunta cu o lipsa de modele, el precizand luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca a vorbit cu ministrul Educatiei, Ligia Deca, sa se gaseasca solutii pentru a aduce cat mai multi elevi in salile de spectacol de la teatru,…

- Tradițiile trebuie pastrate intr-o familie. Și cum Uniunea Elena din Romania considera ca face parte din familia poporului roman, in fiecare an, in fiecare localitate unde exista o comunitate greceasca, trebuie sa cinstim și sa sarbatorim impreuna prin ta

- Cea mai mica pensie medie din tara este la Botosani, iar cea mai mare in Hunedoara.Cea mai redusa pensie medie este in Botosani, de 1409 lei pe luna. Acolo, pensionarii traiesc in medie cu 46 de lei pe zi.Judetele Giurgiu si Vrancea sunt si ele la polul saraciei din tara noastra.Cea mai ridicata pensie…

- Targurile de Craciun au revenit in acest an in Romania fara restricții, astfel comercianții au putut sa ii incante pe vizitatori cu produsele lor. Insa, ceea ce i-a dezamagit profund pe oameni au fost prețurile prea mari, mai ales pentru clatite. Iata cu cat se vinde acest desert in acest an.

- Capitala ramane orasul in care se castiga cel mai bine din salariu, in Romania, dar Cluj-Napoca vine tare din urma. Un angajat din Bucuresti are un salariu mediu net de peste 5.200 de lei, iar in Cluj salariile au ajuns aproape de 4.800 de lei net. Cel mai mult au crescut salariile din Salaj, cu […]…

- Ce studii are Lidia Buble. Artista este anchetata de procurorii DIICOT. Lidia Buble are probleme cu legea. Artista a fost condamnata pentru dare de mita, dupa ce a incercat sa mituiasca un polițist pentru a nu fi testata cu aparatul etilotest. Ce studii are Lidia Buble. Artista este anchetata de procurorii…