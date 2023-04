Povestea incredibilă a gemenilor Dacina și Traian care au aflat la 50 de ani că sunt frați: „Părea ireal” Gemenii Dacina Crasnanic și Traian Alexandru nu s-au cunoscut niciodata pana cand rezultatele ADN nu au demonstrat ca sunt frate și sora. Abia la 50 de ani. Detalii incredibile din povestea lor de viața au facut inconjurul lumii. Dacina a emigrat impreuna cu soțul ei in anii 90, iar Traian s-a stabilit și el in Toronto impreuna cu familia in 2006. O super coincidența face ca frații Dacina și Traian sa locuiasca amandoi in Canada, la doar cațiva kilometri unul de celalalt, deși sunt nascuți in Romania și adoptați, evident, de familii diferite. „Este o nebunie. Adica, de ce Canada? Aș putea fi in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

