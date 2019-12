Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea Școlii Gimnaziale din Albeni, alaturi de o profesoara de fizica și una de Franceza au fost reclamate la Inspectoratul Școlar Gorj ca ar fi facut campanie electorala in unitatea de invațamant, cerandu-le parinților elevilor lor sa voteze PNL la alegerile prezidențiale de duminica.…

- Profesoara de limba franceza din Braila care a mers in fata elevilor sub influenta alcoolului a intrat in concediu medical, astfel ca momentan ea nu poate ajunge in fata comisiei de disciplina. Seful ISJ Braila, Viorel Botea, spune ca nu ar fi prima data cand profesoara a avut un comportament nepotrivit…

- Quentin Tarantino (56 de ani) a dezvaluit care este filmul sau preferat din 2019 si nu, nu este vorba despre „Once Upon a Time in Hollywood“, regizat de el si in care joaca Brad Pitt si Leonardo DiCaprio.

- O intamplare ca in filmele de la Hollywood s-a petrecut in Italia. Virginia Mihai, o romanca data disparuta in urma cu mai bine de 20 de ani, a fost gasita moarta, fiind victima unui criminal in serie, chiar cel care i-a fost soț.

- Daniel Nuța, unul dintre tinerii actori chipeși din serialul „Sacrificiul”, difuzat de Antena 1 in fiecare miercuri și joi, de la ora 20.00, a dezvaluit ce a facut pentru a-și interpreta perfect personajul. Actorul a facut chiar și o propunere, ce a fost acceptata de echipa de producție.

- Sute de persoane au mers, sambata, pe strazile din Seul in cadrul unei manifestatii prin care au cautau sa pastreze vie amintirea unei femei care a fugit de regimul totalitar al Phenianului doar pentru a muri de foame in Seul, alaturi de fiul ei de sase ani. Decesul celor doi, descoperit la sfarsitul…

- Profesoara din Bucuresti la orele careia parintii se tem sa-si lase copiii spune ca ea este victima. Intr-un interviu in exclusivitate pentru Observator, sustine ca reactiile sunt exagerate. Are tot dreptul de a detine o arma neletala, spune aceasta. Nu ar vrea sa intre cu ea la ore, dar nu stie inca…