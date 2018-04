Stiri pe aceeasi tema

- Un calendar in care sunt prezentate personalitați din judetele Covasna si Harghita, care au contribuit la infaptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, aparut la Editura Eurocarpatica și dedicat Anului Centenar, a fost lansat, ieri, la Sfantu Gheorghe. Calendarul a fost realizat de catre Centrul European…

- Fondatorul Partidului Taranesc s-a nascut la 3 martie 1882, in localitatea musceleana Topoloveni [1] . Intruchipare a unor calitați morale și intelectuale, a absolvit scoala normala [2] . Veteran al Primului Razboi Mondial, a fost decorat cu ordinul „Mihai Viteazul”, remarcandu-se in bataliile din…

- Augustin Lazar, despre pedepsirea votului multiplu. Procurorul general a explicat ca votul multiplu era pedepsit inca din anul 170 d.Hr., așa prevedea „Constituția de la Troesmis”. Aceasta este intepretata de specialiști ca fiind fundamentul ordinii de drept și al Constituției de azi a Romaniei. Procurorul…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat miercuri, la sedinta de bilant privind activitatea DNA, ca votul multiplu era pedepsit inca din anul 170 d.Hr., asa cum arata 'Constitutia de la Troesmis', interpretata de experti ca fiind fundamentul ordinii de drept si al Constitutiei de azi…

- In cadrul Programului Centenarul Marii Uniri, Institutul Cultural Roman in parteneriat cu Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București organizeaza și prezinta, in premiera naționala, producția Teatrului de Arta Deva „Fotograful Unirii“ de Denis Dinulescu, in regia lui Mihai Panaitescu. Cu acest prilej…

- Bucuresti, 22 februarie 2018 INTRERUPERI PROGRAMATE IN ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA Vineri, 23 .02.2018 In Bucuresti Intre orele 09:00 – 17:00 in urmatoarele zone: • Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 70-84 • Strada Educației, Strada Hagi, Strada Badea Carțan • Strada Lectorului • Bulevardul…

- ”Istoria are doua datorii principale: sa nu calomnieze și sa nu plictiseasca” – Lucian Boia. Cea mai recenta carte a istoricului Boia se intituleaza ”In jurul Marii Uniri de la 1918. Națiuni, frontiere, naționalitați”, aparuta la Humanitas, in 2017. Cuprinde cinci capitole, din care primul introductiv,…

- Acum o suta de ani, Națiunea Romana purta "Razboiul pentru Reintregirea Neamului" Motto: "Pe aici nu se trece!" Era strigatul Ostasilor Romani in luptele corp la corp cu baioneta in mana, contra Armatei Germane, care dupa ce ocupase Transilvania, incerca sa rupa rezistenta romana din Munții Rasariteni.…