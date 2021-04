Stiri pe aceeasi tema

- Situația financiara a familiei Lacatos este foarte precara. Soții Lacatos au 4 copilași, printre care micuța Roxana, care sufera de cancer. Asociația „Speranta pentru Romania” a finalizat o campanie pentru Roxana anul trecut, insa se pare ca familia inca are nevoie de sprijin. Viața a fost foarte dura…

- Comunitatea Kangoo Jumps a donat 16.000 lei in doua zile pentru copiii bolnavi de cancer Totul s-a derulat in cadrul primelor doua zile ale evenimentului caritabil Kangoo Jumps pentru Viața, ce are loc anul acesta online. Astfel, intre 20 și 30 martie, 100 de instructori din intreaga lume țin ore online,…

- Clujeanul Vlad Pop, care a plecat pe 1 martie intr-un maraton de 620 de km, de la Cluj-Napoca la Constanța, pentru copiii bolnavi de cancer, a ajuns la destinație. Pop a parcurs distanța in 7 zile și jumatate. Vlad Pop a plecat din Cluj pe 1 martie, iar inițial, alaturi de el, au mai pornit și alți…

- Cum ajuta comunitatea Kangoo Jumps copiii bolnavi de cancer sprijiniți de Asociația MAME Kinga Sebestyen se implica frecvent in campanii sociale și umanitare, unul din cele mai dragi proiecte ale sale fiind colaborarea cu Asociația MAME, catre care doneaza anual, din 2010 pana in prezent, incasarile…

- Copiii cu grave probleme medicale din Romania, aflati in sectii de Terapie Intensiva, spitale, camine sau acasa cu familii care nu cum sa-i mai ajute au o singura sansa - sa ajunga intr-un hospice cum este cel de la Sibiu, singurul din judet si printre putinele din tara, care pot asigura ingrijire permanenta.…

- Copiii bolnavi de cancer de la Sectia de Pediatrie I a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures nu mai pot beneficia de suportul emotional oferit de voluntarii Asociatiei "Impreuna pentru Copiii cu Cancer" din Targu Mures, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de SARS-CoV-2. …

- FOTO| Județul Alba, ZERO școli pentru copiii surzi, care sunt nevoiți sa studieze in Cluj. Cum ii ajuta Asociația Naționala a Surzilor din Romania pe cei mai puțin norocoși Județul Alba, ZERO școli pentru copiii surzi, care sunt nevoiți sa studieze in Cluj. Cum ii ajuta Asociația Naționala a Surzilor…