- Un fost coleg de clasa al lui Salvador Ramos, atacatorul de la școala primara din Uvlade, a povestit ca acesta i-a trimis fotografii cu arme de foc și o geanta plina cu muniție cu cateva zile inainte de atacul in care au fost uciși 19 copii și 2 adulți.

- Salvador Ramos, un tanar de 18 ani, a fost identificat de autoritati drept suspectul in cazul atacului asupra unei scoli elementare din orasul Uvalde, din statul american Texas, in care au fost ucise 21 de persoane, dintre care 19 copii.

