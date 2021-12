Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, 50 de ani, directorul executiv al Tesla, a postat joi un mesaj pe contul sau personal de Twitter in care anunța ca ”se gandește” sa-și paraseasca locurile de munca și sa devina influencer, relateaza Reuters. In ianuarie, cel mai bogat om din lume a declarat ca se așteapta sa mai fie CEO al…

- Medicul Adrian Wiener, deputat USR, cere introducerea certificatului verde la locurile de munca din Romania. Wiener spune ca masura deși dificil de luat, fiindca va duce la proteste, este una necesara pentru binele romanilor. ”Reținerea este una politica, mersul mai departe ar fi in interesul…

- Țarile prezente la conferința COP26 de la Glasgow privind combaterea schimbarii climatice au aprobat sambata seara un acord pentru accelerarea luptei impotriva incalzirii globale, informeaza agențiile internaționale de presa. COP26 face apel, in declarația finala, la țarile lumii sa inceapa renunțarea…

- De la izbucnirea pandemiei, Zoe Snooks, 33 de ani, a decis sa-și cheltuiasca economiile calatorind prin toata Europa impreuna cu soțul ei. In timp ce incerca sa gaseasca cel mai bun cadru pentru o fotografie, fostul manechin a suferit, marți, 1 noiembrie, un accident mortal: a cazut in gol de pe o stanca…

- Sunt student, caut de munca. Așa suna sute de mii de cereri in acest moment. Insa, deși candidații mai tineri de 24 de ani cauta in mod activ un job, mai putin de 20% dintre ei isi gasesc de lucru. De vina, spun angajatorii, sunt lipsa de experienta si pretentiile salariale prea mari.

- Autoritatile fiscale franceze ar putea incepe in curand sa utilizeze fotografii aeriene in procedurile de cautare a piscinelor si extinderilor pe care proprietarii caselor le-au ascuns de fisc, potrivit DPA. Evaluarea imaginilor din satelit urmeaza sa fie utilizata de birourile de cadastru imobiliar…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) va angaja pana la finalul acestui an doar tineri absolvenți. Incadrarea de alte categorii de lucratori este suspendata, pana cand vor fi atrași in cadrul companiei tinerii care sunt specializați in diferite meserii in cadrul invațamantului dual. Este vorba de promoția…

- Tinerii romani și munca: Cați elevi si studenti romani sunt angajați, fața de media europeana? Tinerii romani și munca: Cați elevi si studenti romani sunt angajați, fața de media europeana? Potrivit unui studiu prezentat marti de presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin…