Povestea din spatele singurei medii de 10 la Bac din Ilfov

Stiri pe aceeasi tema

- Note finale BACALAUREAT 2023. La examenul de Bacalaureat din 2023 au promovat 91.246 de candidați (87.226 de candidați din promoția curenta, respectiv 4.020 din promoțiile anterioare) din totalul celor 125.352 de candidați prezenți, rezultand o rata cumulata de promovare (inainte de contestații) de…

- Colegii de la newsweek.ro au realizat un top cu cele mai sigure, dar și cele mai periculoase cartiere din Romania. Conform colegilor de la newsweek.ro, cartierul Grigorescu din Cluj Napoca este cel mai sigur cartier din țara. Este urmat de Otopeni (Ilfov), Aviației (București), Gheorgheni (Cluj Napoca),…

- Polițiștii din Ilfov ancheteaza o crima cu adevarat terifianta. O femeie din Otopeni și-a aruncat bebelușul nou nascut in focul sobei.Inițial, nimeni nu știa nimic despre gestul femeii, dar aceasta a fost nevoita sa mearga la spital, din cauza ca avea sangerari. Conform surselor din ancheta, medicii…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 București-Ploiești, in zona localitații Corbeanca, județul Ilfov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, in urma caruia o persoana acuza dureri, fiind evaluate medical. CITESTE…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 București-Ploiești, in zona localitații Corbeanca, județul Ilfov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, in urma caruia o persoana acuza dureri, urmand sa fie evaluata medical.Traficul…

- Un barbat din Otopeni, judetul Ilfov, este cercetat dupa ce a turnat benzina peste concubina sa si i-a dat foc. Femeia a reusit sa stinga flacarile, suferind arsuri la o mana, dar a sesizat autoritatile, potrivit news.ro.”La data de 10 mai a.c., in jurul orelor 01:46, politistii orasului Otopeni…

- Un barbat din Otopeni, judetul Ilfov, este cercetat dupa ce a turnat benzina peste concubina sa si i-a dat foc. Femeia a reusit sa stinga flacarile, suferind arsuri la o mana, dar a sesizat autoritatile.

- O femeie din orașul Otopeni, județul Ilfov, a fost agresata de concubin, iar acesta, la un moment dat, a turnat benzina peste ea și a dat foc la un burete. Femeia are arsuri minore, iar barbatul este in custodia oamenilor legii.