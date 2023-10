Stiri pe aceeasi tema

- O frumoasa și profesionista acțiune de spalare a avut loc in Consiliul Local Municipal, in prima zi a acestei saptamani, șmecherește mascata in spatele unui... The post Apoi, in viața de dupa tortura, Toma-și face televiziune la Poliția Locala. Falca-i de acord appeared first on Special Arad · ultimele…

- Libraria Corina va gazdui miercuri, 18 octombrie, de la ora 18:30, lansarea volumului „Tania lonascu, bunica mea. O biografie basarabeana”, scris de regizorul Cristian Mungiu.... The post Regizorul Cristian Mungiu lanseaza la Arad volumul memorialistic „Tania Ionascu, bunica mea. O biografie basarabeana”…

- "Pe el l am vazut intr-o masina unde erau teroristi. El era legat la maini. A ridicat capul si am vazut fata lui", a povestit bunica, la Realitatea PLUS.Povestea lui Omer e una sfașietoare. S-a dus la festivalul de muzica cu o prietena, fara sa știe coșmarul ce il așteapta. Teroriștii Hamas au navalit…

- Tabloidul britanic The Sun a dat de urma ultimului nazist care se va confrunta cu justiția. Gregor Formanek, nascut in Romania, la Arad, a fost... The post Ultimul gardian nazist in viața, de origine aradean, va fi judecat in Germania appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Regizorul a precizat din capul locului, in repetate randuri, ca nu a facut un documentar despre Arsenie Boca, ci despre fenomenul ce a ajuns sa... The post Fascinanta viața de apoi a lui Arsenie Boca, categoric un „Rock Star” la Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Bunica șefei Procuraturii Anticorupție s-a stins astazi dimineața din viața. Rudele, prietenii și toți care doresc sa-și ia ramas bun de la Nina Mazureac-Goras, o pot face maine, incepand cu ora 18:00, la Biserica Duminica Tuturor Sfinților, de la Cimitrul Armenesc.

- Nu știu pentru ce pacate grele platim acum, și ale cui, dar cu siguranța platim pentru niște pacate care nu sunt ale noastre. Adevarate simboluri... The post Viața, așa cum e. Simboluri ale Aradului, distruse de cei pentru care cultura nu valoreaza nici cat o betoniera appeared first on Special Arad…

- In viața reala, nimic nu este cum pare a fi. Nici macar povestea „azilelor groazei” nu este ce pare sau ce am crezut ca va... The post Viața, așa cum e. UTA sub Meszar, clubul grozaviilor pe care nu le vede Prefectura Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .