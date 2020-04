Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii doresc un pachet de redresare masiva pentru a sprijini economia europeana dupa criza COVID-19, inclusiv „obligatiuni de redresare” garantate de bugetul Uniunii Europene, un raspuns european comun si critica profund cele mai recente evolutii politice din Ungaria si Polonia.

- Cheltuielile cu sanatatea in Romania au fost echivalente cu 5,2% din Produsul Intern Brut in anul 2017, cel mai mic procent inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, in conditiile in care media estimata la nivelul UE este de 9,9% din PIB, arata datele publicate marti de Oficiul European…

- Ryanair aduce toate avioanele la sol și estimeaza ca nu va opera zboruri in aprilie si mai, din cauza pandemiei de COVID-19, in afara celor umanitare Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat marti ca estimeaza ca nu va opera zboruri in urmatoarele doua luni, aprilie si mai, din cauza restrictiilor…

- Președintele Parlamentului European și liderii grupurilor politice au decis sa organizeze o sesiune plenara extraordinara pe 26 martie, pentru a permite implementarea unor masuri speciale.Președintele Parlamentului și liderii grupurilor politice au avut un schimb informal de opinii in aceasta dimineața,…

- Președintele Xi Jinping, citat de agenția chineza de presa Xinhua, a exprimat – intr-un mesaj adresat președintelui Consiliului European, Charles Michel, și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen – sincera simpatie fața de populația țarilor Uniunii Europene angajate in lupta cu coronavirusul.…

- In cursul lunii februarie 2020, eurodeputatul Dan Nica, alaturi de eurodeputatul Rovana Plumb, au redactat o scrisoare adresata Presedintelui Comisiei Europene (CE), Ursula Von der Leyen, prin care atrageau atentia asupra "serioaselor derapaje ale democratiei, ce au loc acum in Romania, mai precis a…

- Partidul de extrema dreapta LSNS este de așteptat sa ocupe mai multe locuri în legislatura și sa joace un potențial rol important ca partener al coaliției, conform AlJazeera.Slovacia urmeaza sa organizeze un vot parlamentar cheie, unde este de așteptat ca Partidul Popular de extrema dreapta…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…