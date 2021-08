Povestea crucii din locul până unde s-a retras Mihai Viteazul din calea lui Sinan Pașa, după luptele de la Călugăreni

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se desfasoara conferinta de alegeri pentru noua conducere a PNL Timis. In cursa pentru functia de presedinte al organizatiei s-au inscris initial trei candidati: actualul presedinte interimar, Alin Nica, deputatul Claudiu Chira si primarul orasului Buzias, Sorin Munteanu. Chira s-a retras, in…

- Ziua Imnului Național – 29 Iulie 2021???????? Incarcat de mesaje de patriotism și libertate, „Deșteapta-te, romane!” este unul din catalizatorii care au pus in mișcare indarjirea și dragostea pentru țara,

- Luptele feminine intra in scena la Campionatul Mondial de cadeți de la Budapesta (Ungaria). Miercuri, 21 iulie, debuteaza luptatoarele in cursa mondiala, iar Romania va avea la start șapte sportive, printre care proaspetele medaliate Georgiana Lirca (aur la Campionatele Europene) și Alexandra Voiculescu…

- Marturisirea lui Hristos nu e doar afirmație, ci și acțiune libera și impreuna-lucratoare cu Dumnezeu, urmand exemplul Mantuitorului Hristos, a spus duminica Preasfințitul Parinte Ieronim Sinaitul. El a vorbit la Catedrala Patriarhala despre ce implica sfințenia și cum poate fi atinsa, conform basilica.ro…

- Simona Halep, in varsta de 29 de ani și numarul 3 WTA, poate sa se mandreasca un un record impresionant. O noua reușita impresionanta pentru Simona Halep Astfel, jucatoarea de tenis din Romania este jucatoarea in activitate cu cele mai multe saptamani consecutive in Top 10 WTA, ocupand și un loc fruntaș…

- Eu am participat la toate luptele si la toate confruntarile pe care USR PLUS le-a avut și intentionez sa merg mai departe, este mesajul transmis de Dan Barna lui Dacian Ciooș, dupa acesta i-a cerut sa se...

- Ziua de 27 mai reprezinta o data importanta in familia Andreei Mantea. Asta pentru ca atunci s-a nascut centrul Universului ei, fiul sau, David. Cum era de așteptat, la fel ca in ceilalți ani, vedeta nu s-a lasat mai prejos și i-a organizat micuțului o petrecere impresionanta de ziua lui de naștere.…

- Sarbatoarea Sfinților Constantin și Elena este strans legata de taina și puterea Sfintei Cruci – semnul central al religiei creștine. Sfantului Constantin i s-a aratat pe cerul amiezii semnul Crucii spre biruința (In hoc signo vinces – “Intru acest semn vei invinge”), in pragul infruntarii cu paganul…