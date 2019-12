„Povestea Crăciunului”: activități pentru elevi, dedicate sărbătorilor de iarnă Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov organizeaza in perioada vacanței de iarna, un program dedicat elevilor cu varsta cuprinsa intre 6 și 14 ani. Programul educațional se intituleaza „Povestea Craciunului” și cuprinde activitați dedicate sarbatorilor de iarna, teatru, dar și ateliere de gastronomie sau arta gravurii. Programul se va desfașura astfel: Sambata, 14 decembrie 2019, orele 12-15, cost 6 lei/participant: „Povestea Craciunului” – lectura, povești și jocuri de odinioara cu Ovidiu Savu; Sa o cunoaștem pe IA, cel mai nou muzeograf-robot a muzeului; Despre bolilele sezonului rece – dr. Ioan… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

