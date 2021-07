Povestea copilului în vârstă de 11 ani, care vrea să obțină nemurirea (Video) Laurent Simons are doar 11 ani, dar are deja o diploma in inginerie electronica si a absolvit Universitatea de Fizica, aspirand sa obtina doctorate si alte diplome in Chimie si Medicina. Nu il intereseaza atat de mult titlurile, cat cunostintele pe care le acumuleaza, pentru a reusi ca oamenii sa devina nemuritori, a asigurat el intr-un interviu acordat EFE. Tocmai a absolvit „summa cum laude” intr-un singur an, Fizica la Universitatea din Anvers, unde va continua studiile pentru a obtine un master si doctoratul, dar colaborand si cu universitati din Israel si SUA. „Nu conteaza titlurile, ci cunostintele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

