- Dupa ce s-au tachinat saptamani intregi in Asia Express,Florin Ristei și Carmen Grebenișan fac echipa in bucataria Chefi la cuțite.Miercuri seara, de la 20.30, la Antena 1, cei doi vin chitiți sa obțina celpuțin doua cuțite. „Eu am mai fost aici, am și gatit, dar atunci am luat un singur cuțit, de la…

- Un senegalez stabilit in Romania de cațiva ani a decis sa vina la emisiunea „Chefi la cuțite”, ca sa demonstreze ca se pricepe extrem de bine la gatit. Faye Papa a facut senzație cu povestea sa incredibila de viața!

- Unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati mesteri populari din Romania, opincarul Alexandru Ilinca, este o prezenta inedita in cadrul emisiunii „Chefi la cutite”, aflata la cel de-al optulea sezon.

- Dupa ce s-au intrecut in bucataria „Chefi la cuțite” de la Antena 1, in dorința lor de-a caștiga a șaptea amuleta, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu au urmarit cu multa atenție degustarea facuta de Simona Pope, fosta concurenta!

- Moment de senzație in timpul emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 8! Una dintre concurentele care au gatit in a patra ediție este chiar Cristiana Oprea, prima romanca pilot care a participat la Campionatul European de raliuri!

- Chef Sorin Bontea este mandru nevoie mare de fiica sa. Recent, Miruna i-a facut tatalui sau o surpriza de proporții, iar momentul a fost imortalizat și postat de juratul "Chefi la cuțite" pe pagina sa de Facebook.

- Irina a fost aleasa primar al comunei Petris in 2016 si a declarat ca a decis sa candideze in urma tragediei din Clubul Colectiv. "Am avut prieteni care se aflau acolo si au scapat cu zile, dar si prieteni care nu au mai iesit la lumina. Pentru prima data, coruptia facea victime in mica noastra…

- Florin Dumitrescu, celebrul bucatar de la ”Chefi la Cuțite”(Antena 1), a implinit sambata 33 de ani, iar familia sa a avut grija sa-i pregateasca o petrecere frumoasa, dar imprevizibil nu a fost cadoul lor, ci cel venit din partea fiicelor sale. Surpriza pentru Chef Florin Dumitrescu, de ziua lui Chef…