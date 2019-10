Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei tineri din Mehedinți acuzați ca au violat o adolescenta de 19 ani au primit, miercuri seara, mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile. Cei trei tineri din comuna Balacița, județul Mehedinți, acuzați ca au violat o adolescenta, au fost arestați preventiv, miercuri seara.…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Mehedinti, Nicolae Lohon, a declarat ca fata a cerut ajutorul politistilor marti, anuntand ca este urmarita de trei tineri, in timp ce se afla pe malul Dunarii, langa Drobeta Turnu Severin. In momentul in care au ajuns la fata locului, anchetatorii au gasit-o pe fata care…

- S-a cerut dreptate in strada pentru o fata de 17 ani care ar fi fost violata de patru polițiști in timp ce se afla in mașina acestora. Capitala Mexicului a fost pentru cateva ore locul strigatelor și al vandalizarii!

- Salif Nogo (32 de ani) joaca acum in Liga 3 la Sanmartin și a povestit la GSP Live un episod in care personajul principal a fost Ousmane N'Doye. Cei doi au fost colegi la Astra Giurgiu și Cetate Deva. „Ousmane e nebun, dar daca se ducea antrenor la Steaua se lasa de fotbal. Daca ar ajunge la FCSB in…

- Aliona Bolsova ocupa locul 103 WTA, dar dupa ce a jucat in optimi de finala la Roland Garros a ajuns pana pe 88. Are 21 de ani, s-a nascut la Chișinau, avand parintii atleti cu participari la JO, dar reprezinta Spania. Cariera sa a cunoscut multe episoade dure. La 17 ani a suferit o accidentare la piciorul…

- O copila, despre care s a aflat ulterior ca are 14 ani, mergea plina de sange pe abdomen si pe picioare, spre stupefactia martorilor. Femeia care a filmat scenele a oprit o masina de politie care trecea in zona si a semnalat ca e o fata are nevoie de ajutor, insa oamenii s au dovedit nepasatori. Femeia…