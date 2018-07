Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 2 iulie 2018, la Targu Secuiesc in județul Covasna s-a dat startul competiției Educație Rutiera – Educație pentru Viața, etapa naționala. Organizat anual de Ministerul Afacerilor Interne prin I.G.P.R. – Direcția Rutiera, in parteneriat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, concursul…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a aprobat, luni, incheierea unui contract cu Directia Judeteana de Sport si Tineret Harghita in vederea finantarii cu 40.000 de lei a editiei din acest an a „Turului ciclist al Tinutului secuiesc”, ce va avea loc in luna august. Potrivit organizatorilor, competitia, ajunsa…

- La 28 mai se implinesc cinci ani de la despartirea de distinsul prieten si coleg Constantin Catrina (n.6 nov.1933, Tiu, com. Cernatesti, jud.Dolj – d. 28 mai 2013, Brasov), cel care avea sa imbratiseze, de-a lungul vietii sale, nobilele profesii: dascal, etnolog, muzicolog-bizantinolog, compozitor.…

- Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Covasna au derulat, recent, o ampla campanie de control, la nivelul crescatorilor de animale din județ. Peste 120 de exploatații non-profesionale au fost verificate de inspectorii din cadrul instituției. Campania s-a derulat…

- Joi, 10 mai 2018, de la ora 19.00, in Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (loc. Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6), va avea loc un concert cameral de excepție sustinut de Cvartetul „Gaudeamus” din Brașov avand ca soliști pe Lucia Neagoe, vioara 1; Raluca Irimia, Vioara 2; Leona Varvarichi,…

- Cele mai bune tarife pentru Tenerife cu avion Hotel H10 Tenerife Playa 4* –de la 865 E / pers / cu all inclusive ,7 nopti Hotel Bahai Principe San Felipe 4*- de la 810 E / pers /cu all inclusive ,7 nopti Hotel H10 Costa Adeje Palace 4*- de la 833 E / […] Articolul VACANTE si CALATORII – IT&T-agenție…

- Personalitate stiintifica mondiala de o inestimabila valoare, savantul american de origine romana, George Emil Palade s-a nascut la Iasi, la 19 noiembrie 1912. A absolvit Facultatea de Medicina din Bucuresti, in 1936, iar patru ani tarziu, in 1940, a sustinut teza de doctorat ”Tubul urinifer al delfinului.…

- Unul dintre cele mai valoroase spectacole ale stagiunii trecute – Rosmersholm, in regia celebrului ucrainian Andriy Zholdak, productie a Teatrului Maghiar din Cluj – a fost selectionat a face parte din Programul REFLEX4. Din cauza faptului ca acest spectacol este conceput cu o scenografie extrem…