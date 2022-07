Poveste din război Indiferent ca e pace sau ca e razboi, sunt povești de viața care se scriu cum știu și cum vor ele. Anton Gerașcenko, consilier in Ministerul ucrainean de Externe, povestește pe Twitter o felie de viața. Despre, da, viața, despre moarte, despre razboi, despre dragoste. Alina și Volodimir din Mariupol erau doi tineri care urmau, daca nu izbucnea razboiul, sa se casatoreasca in aprilie. Mai ales ca era pe drum și un copil. Dar, pe 24 februarie, cand trupele ruse au intrat in Ucraina, viața lor a luat-o brambura. El s-a dus sa lupte impotriva invadatorilor. A fost unul dintre luptatorii de la Azovstal.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

