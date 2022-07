Stiri pe aceeasi tema

- Summitul NATO de la Madrid a stabilit ca Alianta poate detasa mult mai multi militari si mult mai repede in Europa-100.000 de militari pot interveni in zece zile, respectiv 500.000 in maximum sase luni. In Europa de Est insa, marea provocare a NATO este interventia rapida in conditiile unei infrastructuri…

- Fostul premier al Japoniei, Shinzo Abe, a murit. In varsta de 67 de ani, Abe sustinea un discurs de campanie in apropierea unei gari de tren din orasul Nara, in vestul Japoniei, cand a fost impuscat de un atacator.

- Shinzo Abe s-a nascut pe 21 septembrie 1954, la Tokyo, intr-o famile foarte influenta și a fost cel mai longeviv premier din istoria moderna a Japoniei, in 2006 și din nou din 2012 pana in 2020. Abe a fost, de asemenea, secretar șef al cabinetului din 2005 pana in 2006 sub Junichiro Koizumi și a…

- Al patrulea caz de variola maimuței a fost confirmat azi și este contactul primului caz detectat in țara noastra, transmite Ministerul Sanatații. Este vorba de un barbat in varsta de 36 de ani, care s-a prezentat ieri la un spital din București ”Simptomele au aparut pe data de 12 iunie. Starea de sanatate…

- La data de 8 iunie 2022, in jurul orei 16,10, un barbat de 42 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un camion cu remorca pe strada Mihail Kogalniceanu din Sebeș, a acroșat un barbat de 50 de ani, din Sebeș, care se deplasa pe o bicicleta. In urma accidentului, biciclistul a decedat. Conducatorul camionului…

- Programul de istorie (ID) al facultații aparținand Universitații „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași-Filiala Focșani, a fost autorizat in ședința de vineri a Agenției Romane de Asigurare a Calitații Invațamantului Superior (ARACIS). „Administrația județeana a fost informata cu privire la programul de istorie…

- Lumea trece printr-un „moment intunecat in istoria noastra comuna” din cauza invaziei Rusiei in Ucraina, le-a transmis președintele american Joe Biden aliaților din Asia in deschiderea summitului Quad la care mai participa și liderii Japoniei, Australiei și Indiei, informeaza BBC.

- Agentia Nationala de Integritate a constatat indicii referitoare la savarsirea infractiunii de fals in declaratii sau existenta unor diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate, in cazul unui fost cadru militar cu functie de conducere comandant pluton in cadrul Inspectoratului…