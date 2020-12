Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) va pune in circulatie, in perioada 22 - 26 decembrie 2020, "Tramvaiul de Poveste", un model de epoca din parcul propriu, gatit special pentru Sarbatoarea de Craciun, a anuntat, luni, STB. Acesta va circula in intervalul orar 16:00 - 21:00, iar calatorii…

- Atmosfera de poveste aseara la Orhei, unde orheienii și oaspeții orașului, de la mic la mare, s-au adunat in centrul localitații la evenimentul de inaugurare a Pomului de Craciun și aprindere a luminilor de sarbatoare in tot orașul. Alaturi de ei au fost și deputați din fracțiunea Partidului „Șor” și…

- • Preturile acestora sunt cuprinse intre 30 de lei si 1.500 de lei • Toti sunt produsi in pepinierele proprii, nu scosi din padure! F. T. Pentru Sarbatorile de Iarna, Directia Silvica Prahova a scos la vanzare 3.200 pomi de Craciun, din specia brad, acestia avand inaltimea cuprinsa intre 1 si 10 metri,…

- Cadouri similare vor primi și alte peste 1.200 de familii nevoiașe din țara, prin intermediul campaniei derulate de Crucea Roșie și Carrefour Romania. Și anul acesta, mai multe familii din Buzau, aflate in dificultate, vor avea parte de sprijin in preajma Sarbatorilor de Iarna, din partea Crucii Roșii…

- Transportatorul aerian de pasageri Blue Air a anuntat luni o campanie de reduceri de 30% pentru toate rezervarile la zboruri catre si dinspre destinatiile romanesti, inclusiv la zborurile interne din Romania, cu date de calatorie pana la 31 ianuarie 2021. Campania de reduceri a debutat luni si are loc…

- Brazii de la pepinieriile Agenției „Moldsilva” vor fi puși in vinzare in mai puțin de o luna. Administrația examineaza posibilitatea de a diminua, cu circa 20%, prețul pentru un brad, astfel incit familiile sa se poata bucura de un Pom de Craciun natural in casa de sarbatori. Contactat de IPN, directorul…

- Fara petreceri de Craciun si alte evenimente de socializare, pe tot parcursul iernii. Acesta este anuntul Angelei Merkel, care spera la o scadere a numarului de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2, conform Daily Mail. Noiembrie este o luna cruciala pentru poporul german, de aceasta depinzind ce masuri…

- Edilul orasului Strasbourg (estul Frantei), ecologista Jeanne Barseghian, a anuntat joi ca municipalitatea anuleaza celebrul targ de Craciun din cauza agravarii situatiei sanitare, renuntand la cele 300 de casute prezente in mod traditional in piata, dar pastrand spectacolele, informeaza AFP.