Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Radu Ille s-a confruntat cu pobleme de sanatate mari, care se puteau agrava daca nu ajungea la timp la spital. Radu Ille, care a dormit in cimitir cu ani in urma , este unul dintre cei mai plini de viața artiști din showbiz-ul romanesc. Radu Ille, care a plans in direct la o emisiune de televiziune…

- Invitata de Catalin Striblea la emisiunea “Oameni de Colecție”, de la DigiFM, Andreea Marin a vorbit despre tragedia care i-a marcat viața, moartea mamei sale, Violeta. “Am crescut cu niște mari cumpene in viața, cu niște mari greutați, care m-au invațat ca nu trebuie sa imi pierd capul și trebuie…

- Antonia si Alex Velea sunt doi dintre cei mai iubiti artisti din Romania. Cei doi au impreuna doi copii. Dominic a venit pe lume in 27 decembrie 2014, in ziua de Sf. Stefan. La aproape doi ani distanta, s-a nascut al doilea copil al cuplului.

- Elena Girneața este primar la Slobozia Cioraști din 2004. Fiica a preotului și duhovnicului Ștefan Argatu, ea a parcurs intreaga cariera in baza principiilor creștine. Anul acesta va da naștere celui de-al șaselea copil și spune ca natalitatea trebuie incurajata mai ales in mediul rural. Crede ca femeile…

- Gabriela Firea este astazi primarul general al Capitalei, este casatorita, are un baiat și se bucura de o viața luxoasa, insa nu a fost dintotdeauna la fel de privilegiata. Gabriela Firea, in varsta de 45 de ani, a povestit ca in adolescența a suferit enorm din cauza lipsurilor materiale, dar și dupa…