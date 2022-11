Potpuriu informațional Ungaria nu va fi de acord sa organizeze o comisie Ucraina-NATO pana cand Kievul nu va restitui drepturile minoritații naționale maghiare Statele Unite vor oferi un alt ajutor de 53 de milioane de dolari Ucrainei pentru a elimina consecințele daunelor aduse infrastructurii sale energetice. Un locuitor din Odesa, care a atarnat un steag rusesc pe […] Articolul Potpuriu informațional apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

- Viktor Orban a luat UE ostatica și cere miliarde de euro, in schimbul deblocarii unei serii de acorduri majore – de la ajutorul oferit Ucrainei la ințelegere globala privind stabilirea unui prag minim a impozitului pe profit, scrie publicația europeana Politico . Liderul de la Budapesta susține ca banii…

- Este alerta de raid aerian in toata Ucraina, joi dimineața, in timp ce rușii au lansat rachete asupra Odesa și Dnipro. Institutul pentru Studiul Razboiului transmite ca Rusia deruleaza o propaganda asidua pentru adopția forțata a copiilor ucraineni, luați din Donbas sub pretextul unor „programe de vacanța…

- Este alerta de raid aerian in toata Ucraina, joi dimineața, in timp ce rușii au lansat rachete asupra Odesa și Dnipro. Institutul pentru Studiul Razboiului transmite ca Rusia deruleaza o propaganda asidua pentru adopția forțata a copiilor ucraineni, luați din Donbas sub pretextul unor "programe de vacanța…

- Cei mai importanți diplomați din Franța, Marea Britanie și Statele Unite, trei dintre cei mai puternici aliați ai Ucrainei, au emis o rara declarație comuna in care au respins acuzația Rusiei potrivit careia Kievul se pregatește sa foloseasca o așa-numita bomba „murdara” pe propriul teritoriu, calificand-o…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse a anunțat ca și-a pus forțele și mijloacele in așteptare in cazul detonarii unei „bombe nucleare murdare” in Ucraina. In ultimele zile, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, și-a exprimat ingrijorarea cu privire la o posibila provocare in Ucrainei, cu utilizarea…

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, a catalogat, intr-un interviu acordat saptamana aceasta postului de televiziune ABC, recentele atacuri efectuate de ruși in Ucraina drept un alt semn al „disperarii” președintelui Vladimir Putin, relateaza CNN . Blinken a mai spus ca ultimele mișcari ale…

- Putin a facut o greșeala fatala spre sfarșitul vieții sale. Timp de peste 20 de ani a speriat lumea și a facut-o cu succes, obținand un tratament preferențial și extinzandu-și influența. A aratat și a povestit cu placere cum poate transforma America in cenușa nucleara, a mituit elita europeana, a organizat…

- Acest nou ajutor reprezinta a doua transa dintr-un pachet de maximum noua miliarde de euro acordati in 2022, propus pe 18 mai. ”Astazi (n.r. miercuri), Comisia propune o asistenta macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro pentru Ucraina”, a anuntat von der Lyen pe Twitter. Noul ajutor, sub…