Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul de muzica populara Ionut Dolanescu intra in politica si s-a inscris in PSD. Anuntul a fost facut de Corneliu Stefan, liderul filialei din Dambovita a partidului de stanga. Deocamdata au fost dicutii pentru un proiect cultural caruia interpretului de muzica populara i s-ar potrivi ca o manusa.

- Marian Calimandruc are 34 de ani și este fiul cantareței de muzica populara Mariana Drosu, scrie Cancan . Fiul interpretei a fost arestat luni, 11 mai, de Judecatoria Barlad, fiind acuzat ca ar fi inselat mai multe femei cunoscute pe Facebook. El a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa…

- Este doliu in muzica populara romaneasca! A murit Vasile Iova, indragitul cantareț de origine bihoreana. Artistul a fost gasit mort in propria locuința, in stare avansata de degradare, abia la doua saptamani de la momentul cand și-a dat ultima suflare.

- Un indragit interpret de muzica populara a murit. Cantaretul era infectat cu CORONAVIRUS Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Nelu Balasoiu a murit. Interpretul de muzica populara era infectat cu CORONAVIRUS…

- Veste grea pentru lumea artistica autohtona. Cunoscutul interpret de muzica populara Nelu Balasoiu a parasit aceasta lume, la varsta de 71 de ani. Fiul acestuia, Ionuț Balașoiu, a fost cel care a facut publica informația, pe o rețea de socializare, in cea de-a treia zi de Paști. “Din pacate tatal meu…

- Cunoscutul interpret de muzica populara Nelu Balașoiu, in varsta de 71 de ani, a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Fiul interpretului susține ca in acest moment se afla in coma. Nelu Balașoiu a avut mai multe probleme medicale in ultimii ani. Cantarețul de muzica populara fusese diagnosticat cu…

- Nelu Balasoiu a fost confirmat cu COVID-19. La scurt timp dupa confirmarea cruntului diagnostic, interpretul de muzica populara a suferit un atac vascular cerebral, iar acum se afla in coma la spital. Medicii sunt rezervati in privinta lui, potrivit romaniatv.net . Anuntul privind starea de sanatate…

- Anton Achiței, cunoscutul interpret bacauan de muzica populara, a murit azi, la 74 de ani. Nascut in Manastireni-Poenari, judetul Botosani, Anton Achiței s-a stabilit in Bacau in 1981, unde a activat in Ansamblul Plaiurile Bistritei. In afara... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.