COMUNICAT DE PRESA Avand in vedere ca a fost aprobata prelungirea perioadei de aplicare a HG nr.1174/2014 pentru ajutorul de stat privind reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura prin HG nr. 1228/08.12.2023 publicata in Monitorul Oficial nr.1109/11.12.2023 pana pe data de 31.12.2026 se poate incepe depunerea cererilor de acord pentru finanțare 2024. Agentia de […]