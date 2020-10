Posturi vacante la Teatrul de Stat Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Concursul se va desfasura in zilele de 9 si 12 noiembrie.Teatrul de Stat Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de:1. economist I, studii superioare, din cadrul Birorului Financiar Contabilitate.Cerinte specifice: studii superioare economice cu diploma de licenta;…

- *** Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj cu sediul in Zalau, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, organizeaza in perioada 20-22 octombrie 2020, concursul pentru ocuparea urmatoarelor funcții contractuale de execuție vacante și temporar vacante: 1 post – referent – in cadrul secției de conservare…

- Sunt cateva posturi vacante in aceasta perioada la instituții de stat din județul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Scoala Gimnaziala „Iosif Pervain” din Cugir Administrator patrimoniu…

- In aceasta saptamana, AJOFM Dambovita inregistreaza in baza de date 339 de locuri de munca, din care 19 pentru persoanele cu studii superioare, 264 care se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii si 56 de posturi pentru muncitorii necalificati.Pentru absolventi de studii superioare, angajatorii…

- Cele mai multe angajari le fac in prezent firmele de constructii, care cauta ingineri constructori, zidari, zugravi, fierari-betonisti, electricieni, dulgheri, mecanici utilaj, finisori sau faiantari, 356 de astfel de pozitii fiind disponibile pe raza judetului Iasi. De asemenea, un alt domeniu in…

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 267 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiiagent de asigurarestudii medii (diploma de bacalaureat) vechime in domeniu minim 1 an agent de securitatefara vechime minim 8 clase persoane pentru care...

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 209 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareagent de asigurarestudii medii (diploma de bacalaureat) vechime in domeniu minim 1 anagent de securitatefara vechime minim 8 clase persoane pentru care se pot accesa…

