Stiri pe aceeasi tema

- Postul Adormirii Maicii Domnului sau Postul Sfintei Maria este cea mai importanta dintre sarbatorile Preasfintei Fecioare Maria. Postul Adormirii Maicii Domnului incepe in acest an luni 1 august si tine doua saptamani, pana pe 15 august cand se sarbatorește Sfanta Maria Mare – Adormirea Maicii Domnului.…

- Patriarhul Romaniei a resfințit duminica, 31 iulie 2022, Biserica „Inalțarea Domnului” – Domnița Balașa, Paraclis Patriarhal din Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Cand incepe Postul Adormirii Maicii Domnului. Tradiții, obiceiuri și zilele cu dezlegare la untdelemn și pește Postul Adormirii Maicii Domnului incepe pe 1 august si tine doua saptamani, pana pe 15 august. Lasata secului pentru post se face, in acest an, duminica, 31 iulie. Biserica recomanda ca, in…

- Zilele petrecute pe „Insula Iubirii” devin din ce in ce mai intense si mai complicate, presarate cu tot mai multe dileme, conflicte si lacrimi. Fiecare ceremonie a focului aduce cu ea sentimente care ii bulverseaza pe participanti, ofera deja prime raspunsuri si permite ca indoiala sa se strecoare tot…

- Municipalitatea a depus documentația necesara pentru obținerea avizului de mediu pentru ,,Inchiderea definitiva a depozitului pentru deșeuri nepericuloase Timiș–Triaj și inființare spațiu verde pentru zona de agrement”, dupa ce, in ședința din luna aprilie, Consiliul Local a aprobat studiul de fezabilitate…

- Documentele vechi consemneaza faptul ca localitatea Razboieni reprezinta un reper in istoria Moldovei. Aici, la 1476, dupa cumplita batalie de la Vaslui (1475), oastea voievodului Ștefan cel Mare a fost invinsa de cea sultanului Mahomed al II-lea. A fost o incleștare extrem de dura, oastea moldoveana…

- Zilele acestea, politistii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații impreuna cu reprezentanti ai Serviciului de Probatiune Buzau și ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Buzau au organizat si desfasurat Sesiunea nr. 3 din cadrul programului de preventie destinat…

- Acum doi ani, mai exact in 20 iulie 2020, publicam aici articolul „ Dan Iliescu, validat rector al Univ. Ovidiu, inainte ca ANI sa se pronunte” , in care, pe baza experienței noastre in materie de investigație jurnalistica, sugeram verificarea tezei de doctorat a rectorului Dan Iliescu de la Universitatea…