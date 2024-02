Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Gimnaziala nr.12 ,,B.P.Hasdeu" Constanta angajeaza ingrijitoare IM.Pentru a participa la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii specifice:ndash; absolvent studii medii scoala profesionala;ndash; vechime in domeniu ndash; nu necesita experienta;ndash; gradul de indeplinire…

- Spitalul Militar de Urgenta Constanta scoate la concurs un post de medic primar, specialitatea medicina interna, in sectia medicina interna.Conditii specifice:a facultatea de medicina generala cu diploma de licenta;b confirmat medic primar, specialitatea medicina interna prin ordin al Ministerului Sanatatii;c…

- Liceul Teoretic Negru Voda cu sediul in Negru Voda, strada Stadionului, nr. 50, nr. 4618447, judetul Constanta, organizeaza concurs, pentru ocuparea urmatorului post contractual, conform HG nr. 1336 08.11.2022:1. Nivelul postului: executie;2. Denumirea postului: informatician II, post vacant, pe perioada…

- Bogdan Ivan, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii a deschis luni, 15 ianuarie, lucrarile primei sesiuni de lucru a misiunii de evaluare a experților Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) in sfera economiei digitale, realizata in Romania in perioada 15-19 ianuarie 2024.…

- Grupul Orange și-a intarit poziția in Romania, semnand un acord cu guvernul in vederea formarii unui operator comun de telefonie fixa și mobila. Intr-o declarație, Orange afirma ca acordul a fost convenit cu Ministerul roman al Cercetarii, Inovației și Digitalizarii, un acord potrivit caruia, in…

- Directorul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), Dumitru Pintea, a anunțat astazi ca pleaca din funcție incepind cu 1 ianuarie 2024, „conform cererii de demisie depuse din propria inițiativa”. Ministerul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii a precizat ca in curind va demara procedura…

- A fost publicat raportul privind rezultatele obținute de elevii din Republica Moldova in Programul pentru Evaluarea Internaționala a Elevilor PISA 2022. Rezultatele Republicii Moldova in cadrul acestui program au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetarii și Agenția Naționala pentru Curriculum…