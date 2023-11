Postul Craciunului: Mancaruri sanatoase de post, direct din chiliile manastiresti medievale. Recomandari Alimentația in Postul Craciunului: Nu sunt putine cazurile de romani care ajung la urgenta in timpul postului principalul motiv fiind faptul ca nu isi asigura suficiente vitamine si minerale din alimentatia restrictiva specifica acestei perioade. Exista, pe langa clasicele mancaruri traditionale de post (zacusca, fasole, paste) si un alt fel de retete, la fel de […] Citește Postul Craciunului: Mancaruri sanatoase de post, direct din chiliile manastiresti medievale. Recomandari in Botosani24.ro…