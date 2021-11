Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au conceput o strategie pentru a intari sistemul imunitar dupa COVID și a impiedica pacienții sa se infecteze din nou. Medicii vorbesc despre o noua arma ce poate proteja sanatatea pacienților. Studiul a fost realizat de Universitatea de Stat din Milano și Universitatea Sacco alaturi de…

- Hoții din Romania sunt extrem de inventivi și apeleaza la metode care mai de care mai ingenioase pentru a face rost chiar și de sume de bani modice. Toți romanii trebuie sa aiba grija la acest detaliu cand intra in bloc. Metoda „accidentul” a lasat fara bani sute de romani, insa exista si alte moduri…

- Postul Craciunului dureaza nu mai puțin de o luna și jumatate (15 noiembrie-24 decembrie). Sunt 40 de zile in care credincioșii vor manca doar produse vegetale și pește, atunci cand este cazul. Unul dintre produsele vedeta al acestei perioade este soia, care imita gustul carnii si ajuta sa tii mai usor…

- Iarna se indreapta spre Romania cu pași ree, iar șoferii trebuie sa se pregateasca temeinic pentru acest antoimp ca mașina lor sa funcționeze corect. Șoferii trebuie sa aiba mare grija la aceste greșeli. Exista o serie de situații care pot influența buna funcționare a mașinii. Acestea incep chiar cu…

- Ceaiul Matcha beneficii. Considerat astazi o bautura-minune, bogata in antioxidanti, aminoacizi, minerale si vitamine și folosit in trecut de catre calugarii budisti in cadrul ritualului de meditatie, ceaiul Matcha contine de sase ori mai multi antioxidanti decat fructele goji, de sapte ori mai multi…

Cum iti dai seama ca ouale s-au invechit. E metoda gospodinelor de la tara

Polițiștii din Maramures in alerta. O noua metoda de inselaciune face ravagii

Accident grav: cel puțin 16 morți dupa ce un autobuz a cazut intr-o prapastie