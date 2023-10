Stiri pe aceeasi tema

- Internaționalul moldovean, Virgiuliu Postolachi a marcat primul sau gol pentru echipa franceza Grenoble in al doilea eșalon valoric al Franței. Atacantul nostru a deschis scorul in minutul 30 al meciului dintre Grenoble și Bordeaux. Echipa lui Postolachi s-a impus cu scorul de 2:0, anunța FMF.

- Atacantul roman Denis Dragus a marcat un gol in victoria obtinuta vineri de Gaziantep FK, echipa lui Marius Sumudica, in meciul de pe teren propriu cu Istanbulspor, scor 2-0, potrivit news.ro.Denis Dragus a deschis scorul in minutul 74, din pasa lui Lazar Markovic – jucator intrat in minutul 73.…

- Internaționalul roman Dennis Man a inscris primul gol pentru Parma in acest sezon de Serie B, in partida caștigata de „cruciați” cu scorul de 5-0, in deplasare, in fața formației US Catanzaro. Man a deschis scorul in minutul 18, dupa ce Ange-Yoan Bonny i-a pasat excelent in careu, iar mijlocașul l-a…

- Echipa franceza Girondins de Bordeaux a invins sambata, in deplasare, scor 2-1, formatia Valenciennes, in etapa a sasea din Ligue 2. Romanul Alexi Pitu a marcat golul victoriei oaspetilor.Antrenorul bordelezilor, David Guion, a inceput meciul de la Valenciennes cu atacantul roman Alexi Pitu pe banca…

- Starul Kylian Mbappe a reusit o dubla pentru Paris Saint-Germain in partida castigata in deplasare de echipa sa, cu scorul de 4-1, in fata formatiei Olympique Lyon, duminica seara, in etapa a patra a campionatului de fotbal al Frantei, potrivit Agerpres.Mbappe a deschis scorul in minutul 4, in urma…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a castigat sambata primul trofeu cu echipa sa, Al-Nassr, invingand pe Al-Hilal in finala Cupei Campionilor Cluburilor Arabe. Cristiano Ronaldo a fost factorul decisiv pentru victoria echipei saudite Al-Nassr in finala jucata sambata a Cupei Campionilor…

- Atacantul moldovean Virgiliu Postolachi s-a transferat la finele saptaminii trecute la clubul francez de fotbal Grenoble din Ligue 2 și a marcat deja primul sau gol pentru noul club intr-un meci de verificare. Contractul cu atacantul in virsta de 23 de ani a fost semnat pentru 3 ani – adica pina in…

- Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a fost votat cel mai bun jucator al echipei UTA in sezonul 2022-2023, in urma sondajului de pe portalul specialarad.ro. Atacantul de 23 de ani, nascut la Edineț, a fost votat de 382 de ori și a ciștigat in fața celui mai indragit jucator din echipa, aradeanul…