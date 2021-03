Regatul Unit va trebui sa depuna "multe eforturi" pentru a recapata o "influenta reala" in lume dupa iesirea sa din Uniunea Europeana, anticipeaza diplomata franceza Sylvie Bermann, intr-un interviu acordat AFP si difuzat sambata. Bermann, autoare a cartii "Goodbye Britannia, Regatul Unit in fata provocarii reprezentate de Brexit" si fosta ambasadoare a Frantei la Londra, in perioada 2014-2017, ea a fost martora referendumului privind Brexitul din 2016 si a facut ceva valuri in Regatul Unit dupa ce l-a calificat pe premierul Boris Johnson drept un "mincinos incorigibil". "Peste 700.000 de europeni…