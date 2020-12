Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au cazut de acord miercuri sa acorde un termen pana duminica pentru o decizie ferma legata de viitorul negocierilor cu UE, a facut cunoscut o sursa din Downing Street, transmit AFP si Reuters. La…

- Negocierile intre Regatul Unit si Uniunea Europeana cu privire la un acord comercial post-Brexit sunt complexe si Franta se va opune oricarui pact care ii ''sacrifica'' pescarii, a dat asigurari marti ministrul francez al afacerilor europene Clement Beaune, potrivit Reuters. ''In…

- Prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson, se va deplasa la Bruxelles in cursul acestei saptamani pentru a se intalni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in contextul unui nou blocaj in ce privește negocierile pentru un acord comercial post-Brexit, a anunțat Downing Street Nr.…

- Negocierile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeana vor fi reluate duminica la Bruxelles, au anunțat premierul britanic Boris Johnson și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, relateaza AFP. La rândul sau negociatorul șef al UE, Michel Barnier, a spus ca discuțiile cu omologul David…

- Negociatorul sef al UE Michel Barnier a declarat sambata ca va continua sa caute o cale de a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, dar a refuzat sa se pronunte asupra sanselor de a depasi actualul impas din cadrul convorbirilor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. "Suntem calmi, ca de obicei,…

- Discuțiile legate de aspectele comerciale dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana au regresat și este posibil ca un acord sa nu fie semnat, susține editorul politic al Sky News. Conform acestuia, negociatorul european pentru Brexit, Michel Barnier, ar putea sa nu mai revina la Londra la acest sfarsit…

