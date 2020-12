Negocierile intre Bruxelles si Londra au ajuns la un "ultim efort" pentru a se incerca incheierea unui acord comercial post-Brexit inainte de data fatidica de 31 decembrie, a declarat marti presei negociatorul sef european Michel Barnier, relateaza AFP. "Am ajuns cu adevarat intr-un moment decisiv: vom da un ultim efort (negocierilor). In zece zile, Regatul Unit va parasi piata unica, iar eu voi continua sa lucrez in deplina transparenta" alaturi de Cei 27 si de eurodeputati, a declarat el la Bruxelles inainte de o reuniune a reprezentantilor statelor membre. Potrivit Reuters, Barnier le-a spus…