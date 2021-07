Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a cerut miercuri Uniunii Europene un moratoriu privind aplicarea dispozitiilor vamale post-Brexit in Irlanda de Nord, timp pentru a renegocia in profunzime aceste masuri aflate la originea tensiunilor puternice din aceasta provincie britanica, insa Comisia Europeana a respins imediat…

- Guvernul de la Londra cere Uniunii Europene sa „regandeasca” planul publicat privind negocierile post-Brexit asupra Gibraltarului, pe motiv ca „submineaza suveranitatea britanica” asupra acestui teritoriu, informeaza Reuters.

- Guvernul de la Londra a cerut marti Uniunii Europene sa-si ''regandeasca'' planul publicat privind negocierile post-Brexit asupra Gibraltarului, estimand ca respectivul plan submineaza suveranitatea britanica asupra acestui teritoriu, relateaza Reuters. In opinia Comisiei…

- Guvernul britanic a anuntat un acord cu Uniunea Europeana in ”razboiul carnatilor”, cu privire la o amanare de trei luni – pana la sfarsitul lui septembrie – a implementarii unor masuri post-Brexit privind Irlanda de Nord, relateaza AFP, preluata de news.ro si hotnews. Acest acord permite Regatului…

- Comisia Europeana si Regatul Unit au convenit miercuri o extindere pana in octombrie a perioadei de gratie ce amana implementarea completa a controalelor si a formalitatilor vamale in cazul transporturilor de carne refrigerata dinspre Marea Britanie catre Irlanda de Nord, prevazute in protocolul nord-irlandez…

- Guvernul britanic anunta miercuri un acord cu Uniunea Europeana în ”razboiul cârnatilor”, cu privire la o amânare de trei luni - pâna la sfârsitul lui septembrie - a implementarii unor masuri post-Brexit privind Irlanda de Nord, relateaza AFP.Acest acord…

- Guvernul regional din Bruxelles a anuntat vineri interzicerea automobilele diesel in regiune incepand din 2030 si a automobilelor pe benzina din 2035, in incercarea de a atinge obiectivul Uniunii Europene privind neutralitatea emisiilor de carbon in 2050, informeaza Reuters. De asemenea, interdictia…

- In pofida tensiunilor care agita Irlanda de Nord dupa Brexit, guvernul britanic si Uniunea Europeana nu au obtinut miercuri niciun progres in privinta dispozitiilor comerciale care fragilizeaza pacea in provincia britanica, relateaza AFP. Cu doua zile inaintea summitului G7 la care presedintele…