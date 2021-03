Negociatorul-sef al guvernului britanic pentru Brexit, lordul David Frost, a facut apel la Bruxelles "sa se scuture de ultimele urme de reavointa" la adresa Regatului Unit pentru faptul de a fi parasit blocul comunitar, transmite duminica dpa. Declaratia vine in contextul in care Uniunea Europeana a acuzat Regatul Unit ca a incalcat tratatul privind Brexitul incheiat cu Bruxellesul si a anuntat ca va lansa o actiune in justitie deoarece Londra a prelungit unilateral o masura specifica privind Irlanda de Nord menita sa faciliteze schimburile comerciale. Intr-un articol publicat in The Sunday Telegraph,…