Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson l-a desemnat miercuri pe David Frost, fost negociator-sef al Regatului Unit pentru retragerea din UE, in functia de ministru in cabinetul sau avand drept sarcina punerea in practica a Brexitului, informeaza euractiv.com, potrivit AGERPRES. Frost va conduce…

- Regatul Unit va trebui sa demonstreze ca este o tara de succes dupa Brexit daca va dori vreodata sa revina in Uniunea Europeana, a sustinut vineri fostul premier britanic Tony Blair, transmite Reuters. Intr-un eveniment organizat de Chatham House, Blair - un oponent vocal al iesirii Regatului…

- Premierul britanic Boris Johnson a salutat joi ieșirea Regatului Unit de pe piața unica europeana ca fiind un „moment incredibil”, asigurând ca țara sa va fi „deschisa, generoasa și orientata spre exterior”, potrivit AFP."Este un moment uimitor. Avem libertatea…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au deschis marti calea catre aplicarea provizorie a acordului post-Brexit incheiat cu Londra de la 1 ianuarie 2021, relateaza Agerpres. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, vor semna miercuri,…

- Uniunea Europeana și Marea Britanie au perfectat un acord comercial istoric pentru era post-Brexit. S-a intamplat cu doar șapte zile inainte de incheierea perioadei de tranziție acordate in prima parte a anului și totodata inainte ca desparțirea sa se transforme dintr-o decizie politica intr-o realitate…

- Cele doua parti si-au dat duminica un nou termen-limita, cu scopul de a incerca sa ajunga la un acord in extremis cu privire la viitoarea lor relatie, cu doua saptamani inainte de divortul lor efectiv, in pofida faptului ca Boris Johnson a subliniat ca punctele de vedere ale Londrei si Bruxellesului…

- Negociatorii sefi ai Brexitului european Michel Barnier si britanic David Frost urmeaza sa participe la cina de miercuri seara a lui Boris Johnson cu Ursula von der Leyen, care urmeaza sa incerce sa evite o iesire dezordonata a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) la 1 ianuarie, a anuntat miercuri…

- Condițiile pentru un acord post-Brexit între UE și Marea Britanie „nu au fost îndeplinite” din cauza „divergențelor semnificative”, în ciuda unei saptamâni de discuții intense la Londra, a anunțat vineri seara negociatorul european Michel Barnier pe Twitter,…